Tidigare CIA-chefen om drönarangreppen som dödar civila

Ända sedan början på 2000-talet har CIA dödat misstänkta terrorister i länder som Somalia, Jemen och Pakistan med hjälp förarlösa flygplan.

En av de personer som beordrade attackerna var den före detta CIA chefen Leon Panetta som ledde CIA mellan 2009 och 2011.

Hur rättfärdigar du dödandet av människor som inte fått någon chans att försvara sig rättsligt? frågar jag honom.

– Jag tror inte att vi måste välja mellan vår säkerhet och våra friheter. USA har kapacitet att skydda det här landet samtidigt som man respekterar konstitutionen, säger Panetta.

CIA har aldrig bekräftat att man utför drönaroperationer och det är ovanligt att myndigheten ens kommenterar angreppen. Av det skälet är det svårt att med exakthet veta hur många attacker som utförts och hur många som dödats.

Det gör det också svårare att beräkna de misstag som gjorts under årens lopp, till exempel när drönare missar sina mål, när oskyldiga personer träffas eller när den underliggande underrättelseinformationen har varit felaktig.

Enligt mediaorganisationen The Bureau of Investigative Journalism dödades hundratals civila under Panettas tid som CIA chef, bara i Pakistan.

– Det är klart att oskyldiga dödades, men sammantaget var det väldigt effektivt eftersom vi förstörde al-Qaidas ledarstruktur.

CIA:s drönarangrepp har fått kritik i USA och vissa forskare menar att de till och med kan var kontraproduktiva på grund av de många civila dödsfallen.

Hur effektiva är drönarattackerna i ett längre perspektiv? frågar jag Leon Panetta.

– Jag tror jag har sagt det förut, svarar Panetta, det går inte att förlita sig helt på att döda människor. USA har varit dåligt på att göra något åt grundorsakerna till terrorism, vi borde samarbeta mer med andra länder för att ta itu med fattigdomen, ojämlikheten och bristen på möjligheter i länder där terrorgrupper frodas.