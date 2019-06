Åskskurar bakom flera bränder

– Vi har nu en del skurar och åska främst i de östra delarna av landet, Götaland och Svealand och ut över södra Norrland. Det är främst i de områdena som väntas fortsatt beröras under torsdagsdygnet med skurar och åska, säger Sofia Söderberg, meteorolog vid SMHI.

Under natten mot torsdag fick räddningstjänster inom loppet av några timmar in larm om mellan fem och sex bränder, varav flera drabbade bostäder.



I Uppsala tros ett blixtnedslag ligga bakom en brand i ett stall där flera hästar befarats ha dött. I Stockholm har kraftigt regn orsakat störningar i kollektivtrafiken. Bland annat fick en tunnelbanestation utrymmas och en spårvagnslinje helt stängas för trafik.

Och det besvärliga vädret ser ut att hänga med också under morgondagen.

– In under fredagsdygnet har vi en situation – främst över de västra delarna av Götaland och, efterhand också sydvästra Svealand – där det kan förekomma skurar med inslag av åska. Det rör sig in i ett område natt mot fredag in mot Västkusten, och sedan under dagen rör sig området åt nordost – främst över mellersta och norra delarna av Götaland och in mot Svealand.