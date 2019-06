Krigets Jemen sargas också av terrorstrider

– Varje vecka kommer påståenden från al-Qaida eller IS som säger att de dödat medlemmar från den andra sidan, säger Elisabeth Kendall, Jemenkännare vid Oxforduniversitetet. Det handlar om att avfyra granater mot varandra, angripa träningsläger eller placera ut sprängladdningar längs vägarna.

En film visar hur al-Qaida medlemmar nyligen tog över ett fängelse från IS, filmen slutar med att de spränger hela fängelset i luften.

Efter att IS förlorat sitt sista fäste i Syrien har IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi försökt ge sken av att IS växer internationellt. I Jemen svor lokala stridande lojalitet till IS redan i november 2014.

– Men det tog sig aldrig, säger Elisabeth Kendall. Hennes teori är att IS helt enkelt betedde sig för brutalt för att accepteras den jemenitiska lokalbefolkningen. De utländska IS-krigarna hade svårt att integreras i det jemenitiska samhället och IS saknade den lokala förankring som al-Qaida har.

Samtidigt som IS och al-Qaida strider mot varandra har båda grupperna flygbombats i anti-terroristkampanjer. Som mest uppskattar Elisabeth Kendall att IS haft några hundra stridande i Jemen och al-Qaida runt 4000. Men den grupp som fortfarande kan komma att växa är al-Qaida.

– Den farligaste tiden kan komma ifall det blir fred i Jemen. Då kommer det att finnas besvikna grupper som inte känner sig inkluderade i en fredsöverenskommelse och då kan vi se en återfödelse av al-Qaida som kan dra med sig missnöjda IS-medlemmar, säger Elisabeth Kendall.