Åklagare förberedda på fler IS-utredningar

– Dels är det ju såklart att det kan komma fler personer som kan misstänkas, men man ska inte heller underskatta att det redan har kommit personer som kan ha varit i Syrien, och också att det funnits ett ökat intresse från andra myndigheter och kommuner om vad vi gör och hur vi arbetar. Och då tror vi att det finns ett behov av att den här gruppen finns, säger kammaråklagare Reena Devgun som är samordnare för krigsbrottsåklagarna.



Enligt internationella åtaganden har Sverige en skyldighet att utreda krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten oavsett var brotten begåtts, om det finns en koppling till Sverige, och redan nu pågår det utredningar som handlar om brott som terrorgruppen IS misstänks ligga bakom.

Det handlar till exempel om misstankar om folkmord mot folkgruppen yazidier, där utredare under flera år samlat in vittnesmål från personer i Sverige som kan ha varit utsatta.



Enligt Säkerhetspolisen har runt 300 svenskar rest för att ansluta sig till olika terrorgrupper i Syrien, de flesta till IS. Av dom har runt 150 återvänt till Sverige och ett okänt antal sitter frihetsberövade eller i läger i norra Syrien. Om någon av dom utreds för misstänkta krigsbrott kan åklagarens samordnare Reena Devgun inte svara på, eftersom hon inte kan kommentera enskilda utredningar.



– Det vi tittar på är om man kan ha varit delaktig i brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser, och kravet för att vi ska inleda en förundersökning är ju anledning att anta, men med det sagt så behöver vi ju såklart bevis, så även om vi har en brottskatalog och de rättsliga förutsättningarna för att driva undersökning så behöver vi bevis i varje enskilt fall för att komma vidare, säger hon.



Enligt Reena Devgun förväntar sig åklagarna att antalet ärenden som har koppling till terrorgruppen IS ska öka. Konflikten i Syrien bedöms vara en av de mest väldokumenterade, till exempel när det gäller bilder och filmer, och det kommer ta tid och samarbete mellan olika länder för att personer ska kunna lagföras, tror hon.

– Jag tror att vi kommer arbeta med det här i årtionden framöver, för det finns ingen preskriptionstid, så på det sättet kommer informationen aldrig bli gammal för oss, utan vi kommer alltid tycka att det är relevant att fortsätta utreda, säger Reena Devgun.