Bopriserna ökade i maj – “Ett styrketecken”

Under förra månaden steg bostadspriserna med 0,7 procent i landet. Villaindex steg med 0,7 procent medan bostadsrättspriserna steg med 0,6 procent. Även antalet försäljningar steg, vilket det ofta gör under maj då många köper bostad. Men i år var antalet transaktioner hela 37 procent högre än snittet under de tre föregående månaderna. Motsvarande siffra ifjol var 18 procent.

Valueguard har även mätt hur priserna utvecklats under de två första veckorna i juni i Göteborg och Stockholm, men då syns istället en viss sommarstiltje. I Stockholm stod priserna still, medan de backade med en procent i Göteborg. Inget man ska dra för stora växlar på eller tolka som att priserna vänt ner igen, enligt Stefan Thunberg.



– Nej, det är inte en analys jag skulle göra, sommaren brukar vara lite svagare. Utan man ska se det mer som en liten, liten fingervisning om första halvan av juni, säger Stefan Thunberg, produktionschef på Valueguard.