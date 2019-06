Stora problem för Tele2 under dagen

– Vi har fått indikationer på att vissa kunder upplever fortsatta problem med att ringa Telenor, därför fortsätter vi att jobba med dem intensivt för att allt ska gå fram, säger Louise Ekman är pressansvarig på Tele2.

Under flera timmar idag har det inte gått att ringa mellan telefoner knutna till Tele2 och andra operatörer. Även igår kväll låg trafiken nere på Tele2. Bland annat har det gjort att det varit svårt att komma fram till SOS Alarm.

– Vi har märkt av den här bristen genom att vi fått in fler tysta samtal vilket innebär att vi inte hör vissa av de personer som ringer in. Vi kopplar ihop det här med telestörningen, säger Sara Hammerdal, pressansvarig på SOS Alarm.

SOS Alarm har inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada på grund av svårigheterna. Även Skatteverket har meddelat att det varit svårt att komma fram till myndigheten under dagen och även Sveriges Radios har drabbats. Trafikredaktionen har fått in förre samtal än vanligt och och P1-programmet ring P1 fick ställas in.

– Det är beklagligt, jag förstår att kunderna är besvikna. Det här ska vi givetvis utvärdera, och bakomliggande orsaker ska vi fortsätta analysera så snart vi säkerställt till 200%, säger Louise Ekman pressansvarig på Tele2.

Post och Telestyrelsen (PTS), som har tillsyn över telekommunikatörerna, inväntar nu Tele2:s rapport om det som hänt. PTS kan nu komma att granska Tele2, enligt Karin Lodin som är sakkunnig på PTS avdelning för säker kommunikation.

– PTS ser allvarligt på den här typen av stora avbrott när de inträffar. Potentiellt kan det vara en fråga om liv och död att man inte kan larma SOS alarm när man behöver, så det är jätteallvarligt, säger Karin Lodin, sakkunnig på Post och Telestyrelsen.