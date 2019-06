Fler människor på flykt i världen

För tio år sedan tvingades en på 160 att lämna sitt hem – nu har siffran stigit till en på 108, enligt FN:s flyktingorgan.

Antalet flyktingar i världen ökar inte bara i absoluta tal utan också andelen av jordens befolkning som inte kan fortsätta sina liv hemma på grund av våld, förföljelse och krig växer.

Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar och Somalia är de fem länder varifrån hela två tredjedelar av världens flyktingar kommer och deras grannländer Turkiet, Pakistan, Uganda, Sudan och därtill Tyskland är de största mottagarländerna.

16 procent av världens flyktingar har tagits emot av industriländer, medan merparten flyktingar tar sig till grannländer och en betydligt större andel lever i de minst utvecklade länderna på jorden.

Sett till flyktingar per capita så hamnar dock Sverige högt som mottagarland – på sjunde plats med 25 flyktingar per 1 000 invånare. Malta kommer kort efter med 20 per 1 000 invånare. De stora förflyttningarna sker mellan länder i syd och många tvingas bli internflyktingar i sitt eget land.

För 2018 uppmärksammar UNHCR två nya stora förflyttningar. Dels just en intern flykt inom Etiopien, där över 1,5 miljoner människor lämnade sin hem. Dels att över 3 miljoner har flytt från Venezuela till grannländer som Colombia, Peru och Ecuador.

FN:s flyktingorgan pekar också på att en del kunde återvända, som till exempel till Irak, men att det också finns flyktingsituationer som i Afghanistan, Somalia och för palestinierna som pågått i årtionden.