Göran Persson om Swedbank: Man har inte varit på tå

– Det ena är att man inte riktigt har varit på tå. Det har fått ske, så att säga. Det andra är att det är en oerhört avancerad motståndare vid har. Det är människor, institutioner, företag – you name it – med stora ekonomiska resurser och briljant teknisk kunskap.

– Det där gör att bankerna blir väldigt lätta att manipulera och träffa. Vi har ju sett vad som pågått i Danske bank under en längre tid och även i andra banker, säger Göran Persson.

Det är ju mycket utredningar som pågår, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och sedan har vi hotbilden när det gäller böter från USA. Hur ser du på just det där, att det kan bli kraftiga böter för banken?

– Det är väldigt farligt att spekulera kring. Det avstår jag gärna ifrån. Det där är naturligtvis en granskning som på sitt sätt är seriös och ganska omfattande, och om jag lägger mig i den och börjar på att gissa hur det ska gå kan jag skada både mig själv och banken och kanske till och med granskningen som sådan. Det väntar jag med att ha uppfattningar om.

Du hoppas att du ska kunna städa ut alla de här problemen, är det så du ser på det?

– Ja det är min ambition. Man lämnar inte förrän jobbet är klart.