Kömiljarden återinförs i vården

I uppgörelsen ingår bland annat att miljarden för att korta sjukvårdsköerna återinförs. Men det är en uppdaterad kömiljard betonar socialminister Lena Hallengren (S).

– Nu har vi en kömiljard som gör att vi dels ska se till att alla landsting blir bättre på att skicka in statistik som gör att vi kan utveckla kömiljarden. Men det handlar också om att varje landsting jämförs med sig själv och att varje framsteg som man gör att man tar del av kömiljarden, säger hon.

Kömiljarden infördes av alliansregeringen, men skrotades av Socialdemokraterna 2014, som tyckte att den missgynnade kroniskt sjuka och tog inte hänsyn till olika förutsättningar i olika landsting.

När den nu återinförs, som en del av januariavtalet mellan regeringen, liberalerna och centern, så har den dels stigit till 1,6 miljarder, dels ändrat fokus så att det är förbättringar inom ett landsting som ger rätt till bidrag, inte att ett landsting har kortare kötider än ett annat och därför får mer pengar.

Nu är regeringens förhandlingarna med SKL avslutade och sammantaget skjuter staten till 9,4 miljarder till landstingen innevarande år. Det är tre miljarder mer än under förra året. En del av satsningarna, exempelvis utbildning av specialistsjuksköterskor, utbyggd primärvård och kortare väntetider i cancervården har presenterats tidigare.

I dag låg fokus på kömiljarden och moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall är kritisk till att den inte innehöll en öronmärkt satsning på kortare kötider inom cancervården.

– De pengar som regeringen pratar om när det gäller just cancervården, det är ju också en del av de pengar som moderater och kristdemokrater har anslagit, avsatt till just cancervården. Det är inga extra pengar som regeringen anslår. Men vi vill därtill rikta en särskild riktad kömiljard till just cancervården.

Men centerns gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson tycker att uppgörelsen med regeringen är bra.

– Totalt sett så är det här ju en väldigt stor satsning som vi gör på svensk sjukvård, där en väldigt viktig del är att se till att vi får kortare köer. Och inom cancern inte minst att vi överbrygger problemet med att barncancerpatienter inte får återbesök för kontroller senare. Så cancersatsningen innehåller ju en lång rad väldigt nödvändiga satsningar.