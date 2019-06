Finansmarknadsministern varnar för Facebookvaluta

Facebooks planer på en egen kryptovaluta tillsammans med närmare 30 storföretag som Visa, Mastercard och Paypal har väckt reaktioner världen över. En del hävdar att detta kan stöpa om betalningsmarknaden medan andra är mer skeptiska.



– Som användare skulle jag råda människor att inte göra för stora satsningar och ha för mycket pengar i den här typen av virtuella valutor för det är stora risker förknippade med dem, säger finansmarknadsminister Per Bolund.



Tanken är att slå sig in på den globala marknaden för betalningssystem och ta upp kampen med bankerna om transaktionsavgifter.



Valutan kallas Libra och ska vara kopplad till flera riktiga valutor, till exempel dollar, euro och yen och därmed inte bli utsatt för spekulation och svänga i värde som andra kryptovalutor.



Men finansmarknadsminister Per Bolund manar till försiktighet.



– Skulle förtroendet för Facebook gå väldigt snabbt nedåt så kan ju det också gå ut över den här valutan som de nu försöker lansera.



Det är amerikanska myndigheter som kommer ha ansvaret för att övervaka Facebook-valutan, säger Per Bolund, men hårdare regler för dem som hanterar virtuella valutor införs nu i Sverige för att motverka penningtvätt.



– Så att vi ställer krav på att även de måste ha en kundkännedom och veta hur de pengar man hanterar är framtagna, att de inte är framtagna med kriminella metoder.



Facebook framhåller att 1,7 miljarder användare världen över utan bankkonto skulle kunna använda Libran som betalningsmedel. I Sverige har Swish etablerats för snabba betalningar och på kort tid knutit 7 miljoner mobilnummer till sig. Tolv banker är kopplade till Swish, en av dem är Skandiabanken vars vd Johanna Cerwall tar konkurrensen från Facebook med ro.



– Behovet uppkommer ju om kunderna tycker att det här är det smidigaste sättet att betala på och det tycker jag är tveksamt.



Är då den digitala jätten Facebook ett hot eller en möjlighet för bankerna?



– Det är för tidigt att säga om det är en vän eller en fiende. Det är inte något som vi sover dåligt om natten av ännu i alla fall, säger Johanna Cerwall.