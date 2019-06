Gammalt talesätt om sommarbörsen stämmer inte

– Nej, det kan jag inte säga att det gör, säger chefsanalytikern på Aktiespararna, Peter Malmqvist, som har tittat på olika årtal utan att hitta att talesättet skulle stämma.

Söderberg & Partners har undersökt Stockholmsbörsens utveckling under sommarmånaderna sedan 1996 och även deras undersökningen visar att det svenska uttrycket inte stämmer. Däremot verkar motsatsen stämma desto bättre.

– Avkastningen på Stockholmsbörsen under sommarmånaderna har faktiskt varit väldigt svag över tid så det ger istället fog för uttrycket, "Sell in May and go away" säger Dick Ingvarsson som är investeringsstrateg på Söderberg & Partners.

Uttrycket härstammar från 1600-talets England. Där förmögna investerare i London sålde sina aktier över sommarmånaderna eftersom de inte kunde övervaka sina positioner under semestern.

Men det finns ändå bolag som brukar gå bra på börsen under sommaren, enligt Söderberg & Partners undersökning. Bäst brukar det gå för aktier inom hälsovård, vars medianavkastningen legat på drygt 4 procent de senaste 17 åren. Därefter kommer aktier inom konsumenttjänster, telekom och finans. Men riskerna på börsen är stora just nu.

– Mycket hänger samman med USA:s president Donald Trump och handelskriget med Kina. Men det är också brexit som inte går åt rätt håll och bojkotten av Iran som påverkar oljepriset, menar Peter Malmqvist som tycker att man ska vara försiktig när man investerar på börsen just nu.

Samtidigt visar Söderberg & Partners undersökning att om börsen har gått väldigt bra i början av året, så brukar även sommaren gå starkt.

– Det talar ju för att vi inte nödvändigtvis behöver ha en svag sommar utan vi kan till och med få en starkare utveckling på börsen, säger Dick Ingvarsson.