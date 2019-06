IOK: Därför fick Sverige inte OS

Det blir alltså Italien och inte Sverige som får arrangera OS och Paralympics 2026. Inte alls som SOK, Sveriges olympiska kommitté hade hoppats.

Några anledningar som lyfts fram av IOK är att stödet hos allmänheten var lägre i Sverige än Italien, att Stockholm inte ville stå som arrangörsstad och så ekonomin - att Sverige jobbat på ett annat sätt, där olika intressenter skulle tagit ansvar för att spelen skulle kunna genomföras och inte staten.

SOK har arbetat fram modellen tillsammans med IOK, säger Peter Reinebo verksamhetschef för SOK, men stödet minskade för den lösningen efter utvärderingskommissionens rapport tidigare i år.

– Vi har varit väldigt tydliga under hela 2018 att vi inte kommer komma med ett projekt där en kommun eller regeringen kommer skriva att vi täcker upp för det här om det går åt skogen. Det är inte det projektet vi sålt in, vi har sålt in och arbetar ett modern projekt där det finns olika intressenter som skulle ta olika ansvar, säger Peter Reinebo.

En sak som togs upp i IOK:s utvärdering var att det inte fanns färdigskrivna avtal med bland annat sponsorer.

– Det gäller inte bara företag, det gäller i alla delar. Det är givet, man kan inte sälja något förrän man har det, säger Peter Reinebo.

Röstsiffrorna blev 47 för Italien och 34 för Sverige, bättre än väntat efter IOKs utvärdering, säger Gunilla Lindberg, som sitter med i IOK och är generalsekreterare för SOK.

– Vi kunde ha hamnat på fem eftersom att utvärderingsrapporten i princip sa att det var högrisk att välja Stockholm.

Kände du då att det var kört?

– Ja, jag började känna att om de tycker det är högrisk kommer vi ju inte få alla rösterna. Därför säger jag att rösttalet var väldigt bra.

Efter två år av kampanjande som kostat omkring 15 miljoner kronor, pengar som till merparten kommer från näringslivet, är det nu dags att ta mer erfarenheterna och fundera på om det ska söka OS igen, säger Peter Reinebo.

– Självklart ska vi alltid pröva om vi ska söka ett OS till. Fråga är när och hur det får vi återkomma till, säger han.