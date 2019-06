Starka reaktioner efter dödsfall bland migranter

En barfota man ligger med ansiktet vänt neråt i det grunda vattnet vid floden Rio Grandes strand, floden som markerar gränsen mellan Mexiko och USA. Under mannens t-shirt sticker en liten arm ut och ser ut att klamra sig fast vid hans hals.



Armen tillhör mannens dotter, Valeria, som om några veckor skulle fyllt två år. Också hennes huvud vilar under vattenytan.



De är båda från El Salvador och dog i ett försök att ta sig över floden för att nå staden Brownsville i Texas.



Bilden på den döda flickan och hennes pappa, som blivit viral och som publiceras i flera latinamerikanska och amerikanska medier, har väckt kraftiga reaktioner från allmänhet, aktivister och politiker.



Bland annat så har Mexikos president Manuel Lopez Obrador kommenterat dödsfallet och sagt att han beklagar att så många dör när de försöker korsa gränsen till grannlandet i norr.



Samtidigt så har president Lopez Obrador beordrat en förstärkning av gränskontrollerna i landet, både i norr och i söder.



26 000 poliser, militärer och medlemmar i nationalgardet har förflyttats för att ge stöd åt landets migrationsmyndighet. Huvudsyftet är att bromsa inflödet av de migranter som kommer från Centralamerika och som korsar Mexiko på väg till USA. Allt för att gå USA:s regering till mötes.



– Vi måste respektera de mänskliga rättigheterna, men ändå se till att migrantflödet inte ökar. Vi måste undvika en konfrontation med USA, säger Manuel Lopez Obrador.



I år beräknar mexikanska myndigheter att 800.000 migranter kommer försöka ta sig till USA via Mexiko. Trots att antalet personer som grips och deporteras ur landet blivit tre gånger fler under senaste halvåret, är frågan om president Trump, som gick till val på att bygga en mur mot Mexiko för att stoppa migrationen kommer anse att det Lopez Obrador gör är tillräckligt.



Frågan är också hur många soldater och poliser som behövs för att stoppa människor som är så desperata att de riskerar både sina egna och sina barns liv för att försöka nå den amerikanska drömmen.