Johnson vill lämna EU oavsett konsekvenserna

Do or Die - ungefär kosta vad det kosta vill - det citatet dominerar idag brittisk politik. Den konservative politikern Boris Johnson, som under dom senaste veckorna har hållit en låg profil, har nu ändrat strategi. Han gav igår flera intervjuer och var ännu tydligare än tidigare med att om han blir Storbritanniens nye premiärminister, så kommer landet att lämna EU den sista oktober, med eller utan avtal.

Hans medtävlare, utrikesminister Jeremy Hunt, är mer villig att dra ut på tidsfristen, för att få till ett nytt utträdesavtal med EU. Problemet för båda är att övriga EU hittills säger blankt nej till nya förhandlingar.

Om exakt fyra veckor, onsdagen den 24 juli, kommer den brittiska drottningen att utnämna nästa premiärminister. Dagen innan har poströsterna från dom 160 000 medlemmarna i Torypartiet räknats klart - det är de som fäller avgörandet.