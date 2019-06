Shoppade för miljoner – bankirhustru misstänkts för penningtvätt

Det är i ett försök att få bort Londons rykte som tillflyktsort för personer som lever på svarta pengar, som de brittiska myndigheterna förra året införde så kallade Unexplaind Wealth Orders - en möjlighet att beslagta egendom från personer som är förmögna på ett oförklarligt sätt - som inte kan bevisa varifrån de fått sina pengar.



Den första personen som blivit föremål för lagen, är en kvinna gift med en bankir från Azerbajdzjan. Maken sitter i fängelse i hemlandet, och kvinnan är nu föremål för utredning i Storbritannien och riskerar att bli utvisad till Azerbajdzjan, som anklagar henne för bedrägeri. Den rättsprocessen började här i veckan.



Fallet har fått mycket uppmärksamhet under våren, inte minst sen myndigheterna släppte detaljer kring kvinnans konsumtionsvanor. Under en tioårsperiod har hon handlat för 16 miljoner pund - motsvarande 200 miljoner kronor - enbart på varuhuset Harrods, där hon också haft två privata parkeringsplatser i garaget. Vid ett enda tillfälle köpte hon t ex choklad för 370 000 kronor.

Nu har smycken och andra värdesaker tagits i beslag, tillsammans med ett hus i Knightsbridge och en golfbana som hon äger med sin man.



Kvinnans advokat sa i rätten härom dagen att hennes shoppingvanor må vara stötande - men att det inte olagligt att spendera mycket pengar, och hon nekar till anklagelser om brott.