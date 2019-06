KD vänder ner i väljarstöd

I valet i höstas fick Kristdemokraterna 6,3 procent, redan då en siffra som överträffade förväntningarna och tidigare opinionsmätningar.

Under vintern och våren har partiet fortsatt att klättra i mätningarna, med en toppnotering på 11,6 procents stöd i Svenska väljaropinion i april. I mätningen för juni hamnar de på 8,6 procent.

– Kurvan har varit en fantastisk uppgång. För drygt ett år sedan hade de under 3 procent, sedan dubblerade man det till valet och därefter har man ytterligare ökat sig efter valet. Så KD har gjort en fantastisk stark uppgång, som nu minskar tydligt. Väljarna går tillbaka till Moderaterna. Några kanske går till SD, men i huvudsak går de tillbaka till M, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo som gjort undersökningen.



Siffrorna för de tre största partierna ligger relativt stabilt – Socialdemokraterna backar med 0,1 procentenheter från den förra mätningen till 26,3. Moderaterna ökar något från 16,7 till 18,2 från den förra mätningen och Sverigedemokraterna får 17,8 i den här mätningen, jämfört med 17,7 i april.



Två partier som haft det kämpigt under våren är Miljöpartiet och Liberalerna. I flera mätningar har de legat under riksdagsspärren. MP har dock under våren kunnat se en svag uppgång och landar i den här mätningen på 5,3 procent.

För Liberalerna ligger siffrorna fortsatt under spärren. 3,9 får de i den här mätningen, samma som mätningen i maj.

– Det är sjätte månaden i rad som de ligger under fyraprocentspärren, och de har ett problem. Väljarna tycker förmodligen att man är rätt otydlig, och ett partiledarbyte behöver inte betyda något, det måste också kopplas till något slags politiskt innehåll, säger Toivo Sjörén.