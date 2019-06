Grekland går mot regeringsskifte

De flesta ser nu framför sig att det istället är oppositionsledaren Kyriakos Mitsotakis som kommer att leda Greklands nästa regering.

Under ett valmöte tidigare i veckan gick han till hårt angrepp mot den sittande, vänsterledda regeringen och anklagade den bland annat för att ha krossat landets medelklass genom omfattande skattehöjningar.



Och just förlusten av medelklassens röster sågs som en förklaring till regeringspartiet Syrizas storförlust mot huvudkonkurrenten, konservativa Ny demokrati i EU-parlamentsvalet i slutet av maj. Och nu går oppositionen till val med löften om sänkta skatter och med en politik som ska locka utländska investerare till landet.



Premiärminister Alexis Tsipras och hans vänsterkoalition Syriza kom till makten 2015 med löften om ett slut på den hårda åtstramningspolitiken. Men istället för att rädda Grekland kvar i eurozonen, gick han och hans regering med på ännu ett räddningspaket med EU:s ledare, och därmed ännu mer av svångremspolitik för att rädda landets ekonomi.



Nu fyra år senare är Grekland på väg ut ur den värsta krisen, men tillväxten är fortfarande blygsam och arbetslösheten ligger på runt 19 procent. Många väljare är också besvikna över att regeringen inte gjort mer av sina löften om att komma åt den svågerpolitik som länge präglat det politiska livet i Grekland.



En del av vänsterväljarna lockas istället av regeringens tidigare finansminister, den radikala vänsterpolitikern Yanis Varoufakis som ställer upp med ett eget parti i valet.



Men även om det blir oppositionsledaren Kyriakos Mitsotakis och hans Ny Demokrati som får bilda regering efter valet i juli kommer de att ha ögonen på sig. Många greker minns väl hur det var bland annat det partiet som under många år stod för den politik som orsakade den svåra skuldkris som landet fortfarande lider av.