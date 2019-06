Spänt läge i Albanien inför omtvistat val

Under en demonstration i huvudstaden Tirana i förra veckan krävde det största oppositionspartiet, Demokratiska partiet, premiärminister Edi Ramas avgång och att lokalvalet på söndag ska ställas in.



Oppositionen anklagar regeringen för valfusk, korruption och kopplingar till organiserad brottslighet. De har bojkottat arbetet i landets parlament sedan i vintras.

På grund av det uppskruvade tonläget fattade president Ilir Meta för drygt två veckor sedan beslut om att ställa in lokalvalet. Men i måndags meddelade Albaniens valkommission att presidentens beslut är ogiltigt och att valet ändå ska hållas.



Den politiska krisen och det låsta läget mellan regering och opposition har varat i flera år. Samtidigt kräver EU stora reformer för att börja förhandla om ett framtida albanskt medlemskap. Förra sommaren lovade EU:s ledare att medlemskapsförhandlingar skulle inledas i juni i år, men nu har det åter skjutits på framtiden.



Bland annat kräver EU en genomgripande reform av det albanska rättssystemet som under lång tid genomsyrats av korruption. Nu pågår ett sådant reformarbete men det går mycket långsamt och under tiden är landets rättssystem i praktiken satt ur spel. Till exempel har alla domare utom en i landets konstitutionsdomstol fått gå, anklagade för ekonomiska brott och kopplingar till organiserad brottslighet.



Den politiska kommentatorn Lutfi Dervishi säger på telefon från Tirana att landet befinner sig i en ond cirkel där ledande politiker inte tar sitt ansvar samtidigt som rättssystemet inte fungerar.

I Albanien råder stor enighet om att ett närmande till EU är enda sättet att komma till rätta med landets problem. Lutfi Dervishi säger att det är viktigt inte minst för den unga generationen att hoppet om EU lever. Nu lämnar istället många Albanien för att söka en bättre framtid någon annanstans.