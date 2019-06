Väljare frustrerade i Spanien 

Popular Party's Pablo Casado, Unidas Podemos's Pablo Iglesias, Prime Minister and Socialist Party Pedro Sánchez, Citizens party's Albert Rivera pose for the media prior the start of the second televised live debate

Väljarna är frustrerade över att partierna inte får till samarbeten.



- Ingen vill ha ett nyval igen, det vore en katastrof för landet. Vi är väldigt och vill olika med riktningen för landet, suckar högerväljaren Julia i Granada i södra Spanien.



Socialistpartiet PSOE fick högst stöd i nyvalet i april, men inte egen majoritet. Nyvalet hölls efter att just socialistregeringen hade fallit. Ledaren Pedro Sanchez behöver stöd för att fortsätta som premiärminister. På hans önskelista står ett samarbete som det han sneglar på i Sverige, med stöd från mitten. Men centerledaren Annie Lööfs motsvarighet Albert Rivera har gjort ett annat vägval och girat mer åt höger.

Förhandlingarna har nu också kört fast med vänsterradikala Podemos. Podemos anser inte att erbjudandena är tillräckligt bra och har uttryckt att partiet kan rösta nej för Sanchez i en första omgång i juli, men kanske ja senare i höst. Läger är infekterat. Socialistpartiet riktar kritik mot Podemos och uttalar idag att partiet måste välja mellan en regering i Spanien och ett nyval.

- Vi kan inte förlora en minut till, säger Maria Jesus Montero från Socialistpartiet till spanska medier.



Dom väljare jag träffar i Granada tycker att det vore respektlöst mot medborgarna med ett nyval igen.

- Det går inte att säga att man inte gillar ett valresultat och hålla ett nytt val och sen säga att det här valresultatet gillar vi inte heller och hela tiden hålla nya val, säger väljaren Andy.