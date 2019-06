Räddningsfartyget Sea Watch har inte landsatt flyktingar

Italiens inrikesminister Matteo Salvini, som är motståndare till invandring och den unga tyska kvinnliga kaptenen på Sea Watch 3, Carola Rackete är nu inne i en hård närkamp.



Fartyget med de 42 flyktingarna och migranterna, som enligt henne är utmattade, ligger alldeles utanför inloppet till hamnen på den lilla italienska ön Lampedusa och har gjort det sedan i går eftermiddag.



Italiens inrikesminister Salvini insisterar på att Sea Watch 3 inte ska få komma in till kaj och han har under dagen gjort flera uttalanden, bland annat en tweet där han upprepar att hans land Italien inte kan ge upp sin säkerhet för att kaptenen känner skuld över att vara född vit, rik och tysk.



EU arbetar på en lösning. Migrationskommissionär Avramopoulos vädjar till att migranterna ska få gå iland och att en lösning sedan ska kunna ordna sig mellan medlemsländerna, men inrikesminister Salvini anser att Nederländerna bör gripa in.



Fartyget Sea Watch går under nederländsk flagg. Salvini upprepar också att han är trött på att Italien ska ta emot migranter och säger att "okej, vi kan sluta att registrera dem och bara låta dem transitera." Han vidhåller också att Sea Watch 3 utgör en bricka i smuggelnätverken.



Kaptenen Carola Rackete har å sin sida upprepat att hon är beredd att gå i fängelse för de 42 räddade ombord, bara de nu får gå iland.