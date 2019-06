Handelskonflikterna dominerande ämnet på G20 mötet

– Samtidigt som vi utvecklar den digitala handeln, måste vi också försäkra oss om motståndskraft och säkerhet i våra 5G-nätverk. Det är avgörande för vår gemensamma säkerhet och välstånd, det sa president Trump efter invigningsceremonin vid G20-mötet här i Osaka.



Det måste i alla fall delvis tolkas som ett försvar av hans beslut för några veckor sedan, att förbjuda amerikanska företag att sälja delar till det stora Kinesiska mobilsystem-bolaget Huawei. Och amerikanska nätjättar att installera Huaweiprodukter i sina nät. Trump motiverade beslutet med nationell säkerhet, det vill säga misstanken att Huawei har byggt in dolda möjligheter i sin utrustning som kan användas för till exempel industrispionage.



Det bådar möjligen inte gott inför morgondagens möte mellan presidenterna i världens två största ekonomier. Ett möte som har målet att bromsa eller stoppa den eskalerande handelskonflikten mellan länderna.



Kinas president Xi uppges nämligen ha som villkor för en uppgörelse, att embargot mot Huawei ska lyftas.



Vad som är hugget i sten, och vad som möjligen är förhandlingstaktik, är dock som vanligt omöjligt att säga.



Men också klimatfrågan riskerar att bli ett ämne som splittrar världsledarna. G20-mötets värd, Japans premiärminister Abe har tidigare skrivit ett utkast till gemensam formulering om klimathotet. I det utkastet nämns inte Parisavtalets begränsning av temperaturhöjningen i världen. Det har funnits med i varje slutkommuniké sedan Parisavtalet skrevs under. Och USA under Trump har alltid reserverat sig mot det avsnittet. De nya formuleringarna kan alltså tolkas som en ambition att få också USA att skriva under.



Men Frankrikes president Macron har redan förklarat, att där går hans gräns: Finns inte Parisavtalet med, så kommer han inte att skriva under.