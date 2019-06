Bolund till angrepp mot köp- och slängsamhället

– I snitt köper vi ett nytt plagg i veckan och ändå säger 81 procent av svenskarna att de inte har något att ha på sig. Vi har faktiskt så mycket kläder att var tredje person säger att man har svårt att stänga garderobsdörren hemma.

Nu i kväll har Miljöpartiets språkrör Per Bolund hållit sitt debuttal här i Almedalen. Han kritiserade köp- och slängsamhället - och riktade framför allt in sig på klädbranschen. Snart införs ett så kallat hyberavdrag, som bland annat ska sänka kostnaden för att reparera och köpa begagnat, sa Per Bolund:



– I det hållbara samhället, med en hållbar konsumtion, där är skräddare och skomakare spännande framtidsyrken.



I sitt tal sa Per Bolund också att vi befinner oss i ett klimatnödläge och att modiga politiker kommer att behöva fatta en del tuffa beslut.

– Vi kör mot en okontrollerad klimatförändring, men vi kan också höja blicken och välja en annan väg. En väg där vi återtar kontrollen och stabiliserar klimatet. Än så länge kan vi göra det valet. Men de är en tidsbegränsad lyx att kunna välja. Väntar vi för länge blir det för sent.



Miljöpartiets språkrör gick till angrepp på de politiker han kallar "klimatfegisar". För dom spelar det ingen roll vad forskningen säger, de vill ändå bygga ut flygplatser, förklarade Per Bolund.

– Under en lång tid har klimatfegisarna kommit undan i politiken. Men jag är övertygad om att den tiden nu är över. Nu måste de stå till svars när väljarna kräver svar av sina politiker.