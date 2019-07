Billig terapi mot depression testas i Uganda

Gorret Ahebwa i Ugandas huvudstad Kampala var djupt deprimerad för fem år sedan och övervägde självmord, när en granne övertalade henne att komma till hjälporganisationen Strongminds nystartade gruppterapi för deprimerade kvinnor.

12 olyckssystrar sågs en gång i veckan under tre månader och gav varandra stöd och råd. Samtalsledare var en kvinna som själv botats från sin depression via så kallad interpersonell terapi och som lärde ut vad som kan ha triggat sjukdomen.



Gorret Ahebwa har fortfarande stöd av de andra i gruppen fem år senare och tror att hon aldrig mer kommer se livet så svart igen.



Bakom metoden ligger en vetenskaplig studie på 220 deprimerade ugandier som slumpats att antingen få gruppterapi eller inte.



Hittills har 43 000 deprimerade kvinnor behandlats i Uganda. Strongminds egna undersökningar visar att tre fjärdedelar är av med sin depression efter gruppterapin och mer än två tredjedelar fortfarande två år senare. Målet är att två miljoner ska behandlas till år 2025, bland annat startas nu terapigrupper i gymnasieskolor och programmet expanderar även till Zambia.

Founders pledge, en brittisk grupp för entreprenörer som vill donera stora summor till välgörenhet, har nyligen gått igenom 100 hjälpprojekt som förbättrar folks psykiska hälsa och anser att Strongminds är det mest effektiva.

Problemet enligt hjälporganisationen Strongminds grundare Sean Mayberry är att biståndsgivare fortfarande ofta har bilden att det är hopplöst dyrt att bota depression och kräver mångmiljardinvesteringar i sjukhus och psykiatriker. Men för att hjälpa dagens 300 miljoner deprimerade på jorden krävs billiga metoder som kan expandera snabbt.

