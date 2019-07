Potens- och bantningspiller i topp på klagomålslistan

Under det första halvåret i år hamnade bolaget i topp på listan över bolag som det klagas mest på till Konsumentverkets rådgivningstjänst Hallå konsument. Nabi Rezai är en av alla de som drabbats.

– Jag råkade klicka på ett erbjudande om ett gratispaket på en Facebooksida. Men när jag fick paketet fick jag samtidigt en faktura. Då insåg jag att jag omedvetet hade ingått ett avtal, säger han.

Under det första halvåret i år har rådgivningstjänsten Hallå konsument fått in fler än 580 klagomål kring just Vitality club.

Det har också kommit in ett stort antal anmälningar till Konsumentverket; över 80 stycken har kommit in kring vilseledande marknadsföring och fakturering utan avtal sen början av året.

– Det kan handla om flera tusen kronor som de här abonnemangen kostar i slutändan, säger Johanna Persson som är konsumentvägledare.

– Problemet med just Vitality club är att det är baserat i Estland och då blir det lite svårare för Konsumentverket att göra något. Men verket har informerat om att de måste vara tydligare med vad det är de säljer.

Redan 2016 inledde Konsumentverket ett så kallat tillsynsärende när anmälningarna ökade kraftigt från kunder som tackat ja till vad de trott var gratisprover av potens- och bantningspiller, men som istället visade sig vara dyra abonnemang som var svåra att komma ur. Så problemet är inte nytt.

– Nej det är det inte. Vi har haft många klagomål kring dem tidigare, och på grund av att vi fått in många klagomål och anmälningar finns det återigen ett tillsynsärende mot företaget, säger Johanna Persson.

Efter att ha bestridit fakturorna från bolaget och dess inkassobolag slipper Nabi Rezai betala. Och han har ett råd:



– Absolut, klicka inte på något som är gratis. Inget är gratis. Då är det en fälla för att lura folk.



Johanna Persson på Konsumentverket är inne på samma spår.

– Låter det för bra för att vara sant är det nog inte det heller, säger hon.

Bolaget Vitality club svarar i ett mejl till Ekonomiekot att man är ett stort bolag med många kunder och beklagar att vissa har missförstått villkoren. Man har också avslutat ett samarbete med en tidigare marknadsföringspartner som värvat kunder via undersökningsformulär och man förväntar sig att antalet anmälningar och klagomål minskar.