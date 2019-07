S-tvist om kärnvapenkonvention

Alla partiets sidoorganisationer och en rad kända företrädare kräver att Sverige skriver under.

– Det är ju så att en kärnvapenfri värld är en säkrare värld och det stärker i så fall också Sveriges säkerhet om vi kan få en värld som är befriad från kärnvapen, säger Ulf Bjereld vid Tro och solidaritet.

– För det andra så är det en viktig fråga för Socialdemokratin och faktiskt också för Sverige som gått längst fram vad gäller internationella nedrustningsförhandlingar och nedrustningsarbete ända sedan 1960-talet. Så omvärlden tittar på Sverige - hur kommer Sverige att göra - så därför är det viktigt även ur det perspektivet att Sverige undertecknar, säger Ulf Bjereld.

Sverige var med i arbetet att utforma FN-konventionen om förbud mot kärnvapen och röstade 2016 för att den skulle läggas fram och kunna skrivas under.



Men en statlig utredning var i våras tydlig med att Sverige inte bör skriva under då det i praktiken skulle hota vårt nära samarbete med USA och Nato, något som exempelvis Försvarsmakten också trycker på.



Något besked ifall regeringen ska skriva under konventionen har inte kommit trots att ministrar under våren återkommande sagt att besked kommer i närtid.



Det har gått att ana en mer positiv inställning vid utrikesdepartementet och mer negativ vid försvarsdepartementet.



Tecken tyder på att regeringen inte kommer skriva under konventionen, men då gäller det att hitta en bra förklaring - en skulle kunna vara att regeringens satsning på en konferens för några veckor sedan om hur nedrustningen ska stärkas blev lyckad.



Försvarsminister Peter Hultqvist vill egentligen inte kommentera om regeringen ska skriva under, men pekar just på konferensen som Margot Wallström drev.



– Det är ju den svenska huvudlinjen och det är ju en stor konferens nästa år där det här ska utvärderas där man ska lägga plattformen inför framtiden. Så jag tycker att det initiativ man tog från hennes sida är bra och det är en viktig grundpelare i vad vi kan kalla för en socialdemokratisk tradition på det här området, säger Peter Hultqvist.



Men förutom SSU och kvinnoförbundet så kräver ändå en rad tidigare ministrar och några nuvarande riksdagsledamöter att Sverige skriver under konventionen. Frågan är viktig inom partiet enligt Ulf Bjereld.



– När det gäller partiets själ, när det gäller partiets långa historia av nedrustning, att stå på nedrustningens sida, så tror jag att det skulle verka demoraliserande internt i partiet om regeringen valde att inte skriva under, säger Ulf Bjereld.