Sommar i P1: Kodjo Akolor

Aktuell med den uppmärksammade enmansföreställningen Jag, pappa? om papparollen. Har även skrivit boken Den ultimata föräldraguiden tillsammans med sin fru.

Hörs som programledare i Morgonpasset i P3 och var en av programledarna i årets Melodifestival. Var under flera år programledare för Musikhjälpen och har programlett P3-Guldgalan. Har fått pris som Årets svenska programledare. Har även deltagit i SVT:s Bäst i test och folkracetävlingen Det stora racet. Uppträtt som ståupp-komiker över hela landet.

Läser i princip allt i fantasygenren.

Mitt Sommarprat ska handla om mina föräldrars resa till Sverige och hur jag gick från att vara utsatt i skolan till att bli en enligt vissa helt otrolig förmåga, enligt andra not so much.

Producent: Charlotte Lindqvist