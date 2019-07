Engelska VM-laget tar engelsmännen med storm

George Marquez har jobbat på sportbarer i tio år och har visat många fotbollsmatcher på storbilds-tv – men det här är första gången som han visat damfotboll eftersom gästerna har frågat efter det, säger han.



– De engelska damerna spelar ju bättre än herrarna just nu, säger George Marquez. Och stämningen har varit fantastisk under matcherna.



The Lionesses, lejoninnorna, hyllas i medierna här som inspiratörer för unga idrottare, och det talas om ett genombrott för damfotbollen i Storbritannien.

Laget drog årets hittills största tv-publik för något program, nästan 12 miljoner tittare, när de spelade mot USA i veckan, och förhoppningarna fanns på många håll här att engelskorna skulle lyckas slå världsettorna USA.

Besvikelsen när det inte skedde var kännbar.



Lagkapetenen Steph Houghton var besviken över sin egen insats men desto mer beslutsam att i alla fall ta hem bronset i matchen mot Sverige som spelas senare i dag.