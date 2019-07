Svartjobb och skattefusk ska bort

– Visionen och målet är att vi har en gemensam bild över vilka spelregler som gäller i branschen när det gäller sund konkurrens. Och att vi har definierat och bestämt vilka områden, säger Charlotte Wäreborn Schultz som leder projektet.

Ingen vet exakt hur utbrett det är med svartarbete och skattefusk i byggbranschen. Men till projektet Fair Play Bygg, som drivs av Stockholms byggmästarförening och Fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland, och vars syfte är att motverka kriminalitet och oegentligheter i byggbranschen, kommer det in tips nästan dagligen.

Under första halvåret i år handlade det om runt 200 anmälningar, vilket är lika många anmälningar som under hela förra året, då det kom in tips om till exempel skattebrott, penningtvätt, människohandel.

Målet med att ta fram en nationell strategi är hjälpa aktörerna i byggbranschen hitta rätt i det snåriga regelverk som finns, men också att påverka attityder.

– För det här är ett problem som inte bara går att lösa med striktare kontroller, säger Charlotte Wäreborn Schultz på Sveriges Byggindustrier.



– I branschen finns det ju tyvärr några som bedriver rent kriminell verksamhet, men det finns också många aktörer som vill göra rätt, men som inte kan göra rätt, utifrån att det finns brister i kunskap eller att regelverket är svårt att tolka, och det är det vi jobbar med när vi nu ska ta fram den här strategin om sund konkurrens.

I arbetet med att ta fram en nationell strategi så har Sveriges byggindustrier engagerat såväl byggföretag som myndigheter, banker, försäkringsbolag och andra aktörer i branschen.

Nästa steg i arbetet blir en landsomfattande diskussion om att skapa en sund byggbransch, enligt Charlotte Wäreborn Schultz.



– Till hösten kommer vi att bjuda in på lokal och regional nivå aktörer som funderar på, hur kan vi bidra på vår hemmaplan, hur kan vi förändra attityder och beteende, vilken kunskap behöver vi härute för att det här ska gå rätt till. Och man ska veta om att de nationella aktörerna här i Stockholm, det är ju inte vi som skapar det här, utan det är i hela Sverige som det skapas en sund konkurrens.