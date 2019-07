Att vara stor ger inte längre liv

Nu visar en studie att livslängden kan bero helt på en annan sak — hur snabbt delar av vårt dna bryts ned.

Det hävdar forskare i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vårt dna, våra arvsanlag, är förpackat i cellernas kromosomer. De yttersta ändarna på kromosomerna kallas telomerer — och dessa har på senare år visat sig ha betydelse för hur gamla olika djurarter blir.

Telomererna förkortas nämligen vid varje celldelning. Med tiden blir de så korta att skador uppstår på dna med celldöd och åldrande som följd. Till slut blir skadorna så stora att individen avlider.

Så långt råder inga tvivel. Vad som har varit oklart är om detta är en universell princip som styr alla arters livslängd.

Ingen har heller vetat om det spelar någon roll hur långa telomererna är initialt, innan förkortningen påbörjas. Olika arter har nämligen olika långa telomerer. Människans telomerer är exempelvis ganska korta — ändå är vi mer långlivade än de flesta andra arter.

Den nya studien ger svar på de flesta av frågorna. Forskarna har granskat telomererna hos en rad djurarter, både däggdjur och fåglar, och har funnit att livslängden är starkt kopplad till en enda faktor — takten med vilken telomererna förkortas. Ju snabbare takt, desto kortare liv, och vice versa.

Däremot verkar inte den initiala längden ha någon stor betydelse.

Föga förvånande förkortas telomererna i mycket långsam takt hos människan. Detsamma gäller för elefanterna — som i genomsnitt blir nästan lika gamla som människor, cirka 60 år.

Lite mer överraskande är att förkortningen går relativt långsamt även hos flamingor och gamar. Men takten är väl korrelerad med de båda fågelarternas livslängd — 40 respektive 37 år.

Längre ner på listan vad gäller förkortningstakt och livslängd befinner sig delfiner, renar och getter. De uppnår i genomsnitt en ålder på 15-17 år.

Allra längst ner hittar vi husmusen. En mus lever inte längre än cirka två år — helt följdriktigt eftersom dess telomerer förkortas i en rasande fart jämfört med de andra arterna på lista.

Resultaten är mycket intressanta. De är föga överensstämmande med tidigare hypoteser om djurarters livslängd.

För inte så många år sedan antog man nämligen att kroppsstorleken styrde livslängden.

Man hade noterat att små djur med hög förbränning ofta levde snabba men korta liv, medan det motsatta gällde för stora djur. Den avgörande faktorn förmodades vara antalet hjärtslag under djurens livstid och på den punkten skiljer det inte så mycket mellan en näbbmus och en elefant.

Men denna prydliga bild har visat sig rymma allvarliga brister. Det räcker med att titta på fåglar. De är små i jämförelse med däggdjur, men överträffar klart de senare vad gäller livslängd — trots en högre kroppstemperatur och högre förbränning.

Detta bekräftas av den nya studien. Flamingor och gamar är mycket mindre än delfiner, getter och renar, ändå uppnår de en långt högre genomsnittsålder.

Intressant nog avviker även fladdermössen från mönstret. De är mycket små och väger bara några få gram men blir trots detta uppemot 40 år gamla.

Flygande djur lever med andra ord långa liv — oavsett förbränning och hjärtslag. Orsaken kan, enligt vissa studier, vara att de är långt mindre utsatta för rovdjur än djur som saknar flygförmåga. Deras dödlighet är alltså långt lägre, vilket leder till en högre förväntad livslängd — vilket i sin tur bestämmer den faktiska livslängden.

För att klara detta krävs ett genetiskt maskineri som gör att arvsmassan inte bryts ned så fort. Det kan vara den viktigaste orsaken till att telomererna förkortas olika snabbt hos arterna. Maskineriet har genom evolutionens försorg anpassats till arternas olika livsomständigheter.