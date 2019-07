Stress kan vara orsak till skolskolk

– Stress och prestationskrav i skolan är något som Skolverket har lyft fram, det är tänkbart att det har påverkat siffrorna, säger Andreas Dahlkvist, analytiker på CSN.

Skolket ökar i gymnasieskolorna i Sverige.

Andelen som blir av med sitt studiebidrag på grund av otillåten frånvaro har dom senaste tio åren gått från knappt fyra procent till nästan nio procent av gymnasieeleverna. Mer än en fördubbling alltså.



Andreas Dahlkvist på CSN säger att en ytterligare förklaring till det kan vara att skolorna har blivit bättre på att registrera otillåten frånvaro.

Och att reglerna skärptes år 2012 - från att man kan skolka en femtedel av tiden - till att det bara tillåts fyra timmar per månad innan studiebidraget kan dras in.



Tjejer skolkar mer sällan än killar, två tredjedelarna av skolkarna är pojkar, enligt CSN:s statistik.

Nästan hälften av skolkarna tvingas att betala tillbaks studiestöd som redan är utbetalat - och för 1.400 elever har kronofogden kopplats in det senaste året, något som Centrala Studiestödsnämnden jobbar för att undvika säger Andreas Dahlkvist:

– Vi ringer upp de elever som riskerar att få återkrav överfört till Kronofogden. Vi informerar om läget och försöker hitta en lösning. Det funkar, av de vi ringer börjar fler betala och färre hamnar hos Kronofogden, säger Andreas Dahlkvist.