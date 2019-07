Theresa May: Stolt över vad jag åstadkommit

Storbritanniens premiärminister Theresa May underskattade envisheten hos en del parlamentsledamöter i Brexit-frågan. Det säger hon i en intervju inför sin avgång om en dryg veck.

– Jag underskattade oviljan att kompromissa som fanns i delar av parlamentet, säger Theresa May i intervjun gjord av brittiska BBC.

May kommer avgå den 24 juli – hon avgår efter att, under hela våren, förgäves försökt få parlamentet att rösta för det förslag till brexitavtal som förhandlats fram under hennes ledning.

Men förutom att ha undervärderat envisheten hos parlamentsledamöterna, som hon säger, ser May att hon inte kunde gjort mycket annorlunda. Hon ångrar inte att hon utlyste nyval efter folkomröstningen för två år sen – det nyval där hon förlorade regeringsmajoriteten, och som la grunden till hennes problem åren därefter.

På frågan om vad hon kommer känna när hon lämnar premiärministerbostaden på Downing Street 10 om en dryg vecka, är svaret att hon är kluven.

– Jag kommer vara stolt över vad jag åstadkommit, men besviken över att inte kunnat genomföra mer, säger Theresa May till BBC.