Räder mot papperlösa famijer börjar idag

Operationen riktar in sig på runt 2000 personer som meddelats utvisningsbeslut, bland annat i Chicago, Los Angeles, Atlanta och New York, men papperslösa människor utan utvisningsbeslut kan också komma att gripas om migrationsmyndigheten, ICE, påträffar dem under räderna.

Liknande operationer har utförts tidigare, bland annat under president Obama 2016. De räderna resulterade i att ICE kunde gripa runt 10 procent av personerna man riktade in sig på.

Organisationer som kritiserar Trumps politik mobiliserar sig nu runtom i landet. Bland annat i samhället Corona i Queens i New York där flygblad delas ut till invånarna.

På flygbladet finns information om vilka rättigheter man har som papperslös.

Fidel, som precis som många andra papperslösa i USA jobbar inom byggbranschen, är orolig och berättar att han kommer försöka stanna inomhus.

– Jag är rädd, bland annat eftersom jag har en dotter som är född här i USA, vad kommer hända med henne om jag och resten av familjen grips och deporteras, frågar han sig själv.

Trump har tidigare meddelat att ICE ska deportera miljontals människor från USA, vilket är en omöjlighet med rådande resurser. Men oavsett hur många som grips och oavsett vilken avskräckande effekt räderna kommer att ha, kan de mycket väl bli en politisk framgång för presidenten.

Frågan får stor uppmärksamhet i amerikanska medier och Trump får en möjlighet att visa att han står för en hårdför migrationspolitik.