Sommar i P1: John Lundvik

Vinnare av årets Melodifestival med låten Too late for love som kom på femte plats i årets final i Eurovision Song Contest i Tel Aviv.

Skrev When you tell the world you’re mine som framfördes vid Kronprinsessparets bröllop.

Skapade och framförde även Sveriges officiella OS-låt 2016. Varit medskapare av musiken till tv-serien Empire och skrivit filmmusik till Snabba cash.

Medverkar i årets Diggiloo-turné. Har SM-brons i stafett 4x100 meter.



Jag tänker berätta om min långa och krokiga musikaliska resa. Om varför Lill Lindfors fick mig att överge mitt sensuella artistnamn. Och om när jag sprang ifrån mina mobbare.



Producent: Samuel Åhman