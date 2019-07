Oro i Kongo för nytt omfattande ebolautbrott

I går konstaterades det första fallet av sjukdomen i miljonstaden Goma i östra Kongo-Kinshasa, och företrädare för landets regering varnar för att den oroliga situationen i landet försvårar insatserna för att stoppa sjukdomen.

Länge hoppades myndigheterna, liksom Världshälsoorganisationen WHO, att ebolautbrottet i Kivuprovinsen i norr skulle gå att begränsa till ett mindre område. Men nu visar det sig att åtgärderna inte varit tillräckliga då en präst som rest i området i går uppsökte sjukhus i storstaden Goma – med två miljoner invånare – och det konstaterades då att han var smittad.



Under dagen i dag har WHO tillsammans med andra organisationer. liksom företrädare regeringar i de berörda länderna varit samlade till ett extrainsatt möte i Geneve. Man gick inte så långt som till att utlysa "internationellt nödläge", men varnar för att sjukdomen kan bli svår att stoppa om den verkligen får fäste i tättbebyggt område.

Kongo-Kinshasas minister med ansvar för solidaritet och humanitära frågor, Bernard Biando Sango, som deltog i dagens möte, underströk hur viktig hjälpen från det internationella samfundet är.

– Insatserna mot sjukdomen i mitt land är beroende av stöd och hjälp från omvärlden, sade Biando Sango.

Det oroliga politiska läget i Kongo-Kinshasa försvårar hjälparbetet och kampen mot ebola. Dessutom finns det en utbredd misstro och ryktesspridning som gör att många undviker att vaccinera sig.

Nyligen mördades två personer som arbetade med att åka runt på landsbygden och berätta om hur ebola sprids och vad man kan göra för att skydda sig.