Allt fler undernärda på jorden

– Barnen är ofta sjuka och har blodbrist, förklarar 25-åriga Bibiche i Goma i Demokratiska republiken Kongo. Hon har nio barn, tre av dem är undernärda.

– Jag har bara råd att ge dem hönsmat och är väldigt orolig hur de ska klara sig fortsätter Bibishe, som tvingats fly undan gerillakriget i Kivuprovinsen där det nu också sprids ebola.

När vårdpersonalen på sjukstugan mäter hennes tvååriga son och treåriga dotters magra överarmar visar måttbandet rött. Barnen väger bara 7-8 kilo, det dubbla vore normalt. Om undernäringen pågår länge kommer deras hjärnor utvecklas sämre och de får svårt att klara skolan.

820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta på jorden konstaterar fem FN-organisationer i en gemensam rapport.

Antalet svältande och undernärda ökar för tredje året i rad, stick i stäv med FN:s hållbara utvecklingsmål inför år 2030 då ingen människa längre ska behöva gå hungrig. Värst är läget i Östafrika där var tredje person är undernärd.

Orsaken enligt FN-rapporten är att ekonomin utvecklas svagt i många råvaruexporterande medelinkomstländer samtidigt som klyftorna mellan rika och fattiga ökar. Klimatförändring och konflikter spelar också in.

Totalt har två miljarder personer på jorden en osäker livsmedelsförsörjning där de inte alltid har råd att äta sig mätta på näringsrik mat. Det gäller även åtta procent av befolkningen i Europa och Nordamerika.

Samtidigt ökar också andelen överviktiga människor visar rapporten. Var åttonde vuxen väger nu ohälsosamt mycket och det leder till fyra miljoner extra dödfall per år.

Referens: The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Safeguarding against economic slowdowns and downturns. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO.