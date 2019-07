Mindre pengar till hiv-bekämpning globalt

– Tyvärr har det internationella intresset för hiv eventuellt minskat här nu, säger Gunilla Carlsson som är tillförordnad chef för Unaids, FN:s program för att bekämpa HIV/aids och tidigare svensk biståndsminister.

Hon är oroad över att världen lade mindre pengar förra året på att stoppa aids för första gången på fem år.

Globalt satsades 190 miljarder kronor på hiv-bekämpning i nationella vårdbudgetar och bistånd, men det skulle behövas ytterligare tiotals miljarder enligt Unaids för att en gång för alla stoppa hiv.

För att nå dit måste minst nio av tio som är hiv-positiva ha testat sig och fått medicin som trycker ned viruset så mycket att de inte för det vidare vid oskyddat sex.

Dit är det fortfarande en bra bit kvar. Diskriminering i många länder mot män som har sex med män, sprutnarkomaner och sexarbetare försvårar jobbet.

Trenden går visserligen åt rätt håll. I början av 2000-talet var det en och en halv miljon som dog i aids, förra året var det knappt 800 000 och antalet nysmittade har också sjunkit kraftfullt, främst på grund av de framgångsrika satsningarna i Södra och Östra Afrika. Men på senare år har takten stannat av.

– Om man ska nå målet som alla har lovat att se till att aids upphör att vara ett globalt hälsohot år 2030 så måste vi faktiskt göra mer på alla nivåer, anser Gunilla Carlsson.

På flera håll i världen ökar nu antalet personer som får hiv visar rapporten. Det gäller i Östeuropa, Centralasien, Nordafrika, Mellanöstern och Latinamerika.

