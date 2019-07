Självmord ökar bland unga i Japan

Mobbing och höga prestationskrav i skolan sägs vara de vanligaste orsakerna till barn och ungdomar tar sina liv.

Utredarna föreslår nu att det inrättas fler kuratorstjänster i skolorna.



Rima var 13 år när hon tog sitt liv, Kenji 15, Emi 17. Tre av de sammanlagt 568 japanska barn som begick självmord förra året.

Statistiken visar en topp dagarna runt den första september, alltså då skolorna börjar igen efter sommarlovet.

Enligt årets vitbok om självmord finns mobbing ofta med i bilden när det gäller ungas självmord. Annat kan vara höga prestationskrav eller oro för framtiden. Avskedsbreven är skakande läsning.

Yasuyuki Shimizu, grundare av frivilligorganisationen Lifelink har läst många av dem.



– Vi måste se över samhällets sociala skyddsnät, säger Shimizu. Han är inte förvånad över att utsattheten är så stor just i skolorna. Stressade lärare och stora klasser gör att missförhållanden kan passera obemärkta under lång tid. Dessutom finns det, menar han, hos många japaner, en ovilja att prata om känslor.



För två år sedan inrättade dem japanska regeringen en åtgärdsplan för att få ned självmordstalen. I den vuxna befolkningen har man lyckats i viss mån.

Japan ligger numera på ett självmordstal på 16,5 per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Sverige där motsvarande tal är 14. Globalt räknar Världshälsoorganisationen WHO med ett självmordstal på 11 personer per 100 000 invånare.

För att komma till rätta med den dystra utvecklingen bland barn och unga föreslår utredarna att det inrättas fler kuratorstjänster i de japanska skolorna och att lärarna får utbildning så att de tidigare kan upptäcka varningssignaler från elever som inte mår bra.