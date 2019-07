Telefonbedrägerier mot unga ökar kraftigt

Bedrägerierna sker över telefon, så kallat vishing som står för voice phishing, alltså nätfiske fast över telefon.

Personer får sina konton tömda när de luras att logga in på sin internetbank via Bank ID eller säkerhetsdosa. Tidigare var äldre en utsatt målgrupp, men nu riktar sig alltså bedragare in sig på unga i åldern 20 till 24 år.

På sex veckor har 122 anmälningar kommit in från den målgruppen. Lotta Mauritzon, brottsförebyggare på polisens nationella bedrägericenter, ser kunskapsluckor hos unga.

– De har inte insett vad de gör när man legitimerar sig med sitt Bank ID. Att det är samma sak som att lämna ifrån sig sitt pass till någon som bara ringer dig. Det är där vi tror att vi har en kunskapslucka som vi behöver täppa till, säger hon.

Bedragarna förnyar sina metoder specifikt för att nå de unga.

– I de allra flesta av de här fallen skapar bedragarna en form av stress. Till exempel att personen inte svarat på ett utskick och därför kommer dennes konto att spärras om vi inte gör det här nu i det här samtalet. Då är man beredd på att göra väldigt mycket, säger Lotta Mauritzon.

Det är inhemska kriminella nätverk som ligger bakom bedrägerierna, säger Lotta Mauritzon på polisens nationella bedrägericenter.

– VI har en del dömda. Men det här fortsätter eftersom de säljer själva brottsupplägget vidare till andra som fortsätter.