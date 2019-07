Fler palestinier får jobba i Libanon

– Palestinier har levt och jobbat här hela sina liv. Vi har alltid fått en liten plats på arbetsmarknaden, säger Houda som bor och jobbar som lärare i Burj al-Barajneh, ett av Beiruts flyktingläger .

I Libanon bor uppskattningsvis drygt 400 000 palestinier, en tiondel av landets befolkning. Många är födda här och har familjer som har bott här i generationer, men de saknar medborgarskap vilket bland annat innebär att de liksom andra flyktingar måste söka och betala för de tillstånd som krävs för att få jobba.

En lag som palestinier till viss del undantagits från, fram tills för drygt en vecka sedan.

Enligt den libanesiska regeringen började de då (för en vecka sedan) tillämpa den lag om arbetstillstånd som redan fanns men som inte följdes fullt ut. Syftet är att skapa jobb åt libaneser.

– Här odlar vi persikor, vi har bönor och paprika – den här är stark, berättar Maryam som är projektledare för takodlingen på fjärde våningen på ett av de grå betonghusen i flyktinglägret.

Takodlingen startade för ett år sen som en utveckling på ett restaurangprojekt som drivs av kvinnor i lägret ett par trappor ner. Men de senaste dagarnas protester har gett den här odlingen en ny innebörd, säger Maryam och berättar att målet är att sprida odlingar till fler hustak här i lägret.

Palestinier har under flera dagar protesterat på flera ställen i Libanon, här genom att stoppa allt och alla från att komma in eller lämna lägret. Lägret stängdes helt och håller under fyra dagar vilket fick alla tillgångar att stanna i lägret. Maryam hoppas att takodlingar ska leda till att lägret på sikt blir självförsörjande så att de klarar sig om såna här protester händer igen.

Den här gången gav palestiniernas protester resultat. Efter en vecka med regeringens nya stramare förhållningssätt till arbetstillstånd ändrade politikerna sig och låter nu palestinier även fortsättningsvis jobba inom vissa, okvalificerade, yrken utan tillstånd.

– Vi är inte problemet. Om vi skulle sluta spendera pengar skulle Libanon få problem, säger Houda som är glad över beslutet men vill att regeringen går längre och låter palestinier få ta del av hela arbetsmarknaden.

– Jag får svara sjuåringar i klassrummet som ifrågasätter om det är värt att utbilda sig, eftersom deras föräldrar jobbar med lågkvalificerade jobb, trots utbildning, säger hon.