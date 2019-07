Löfven: Trump har uttryckt önskemål om samtal

"Han har uttryckt önskemål om ett samtal och det är naturligtvis positivt", säger statsministern i ett uttalande till TT.

"Pratade just med Kanye West om hans vän Asap Rocky. Jag kommer att ringa till Sveriges begåvade statsminister för att se vad vi kan göra för att hjälpa Asap Rocky. Det är så många som vill att det här får en snabb lösning".

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!