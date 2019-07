Löfven till Trump: Kommer inte påverka rättsprocessen

– De pratade om situationen för de här tre häktade amerikanerna, det var ett vänligt och respektfullt samtal som höll på i cirka 20 minuter, säger Stefan Löfvens pressekreterare Toni Eriksson.

Vita huset har tidigare meddelat att de arbetar med att försöka få hem Asap Rocky, men under det tjugo minuter långa samtal var Stefan Löfven tydlig med att det svenska rättsväsendet är självständigt och fritt från politiska påtryckningar.

– Statsministern var noggrann med att påpeka att det svenska rättsväsendet är självständigt och att alla är lika inför lagen i vårat land. Regeringen varken kan eller kommer att försöka påverka den här rättsprocessen, säger Eriksson.

Tidigare sa Stefan Löfven till TT att Sverige och USA håller regelbunden kontakt när det gäller konsulära fall – så även i fallet med de tre häktade amerikanerna.

– Det är möjligt att det blir uppföljande samtal men just nu finns inget sådant inplanerat, säger Toni Eriksson.

Toni Eriksson vill inte kommentera vad Donald Trump framfört under samtalet men den amerikanske presidenten har tweetat att det var ett bra samtal och att han erbjuder sig att få i god för att Asap Rocky inte kommer fly om han släpps ur häktet om han släpps ur häktet i väntan på ett eventuellt samtal.

Trump erbjuder sig att gå i god för att ASAP Rocky inte kommer att fly i det fall att han släpps ur häktet i väntan på åtal.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....