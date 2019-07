Tårgas mot demonstranter i Hongkong

Ett hundratal män i vita tröjor, delvis maskerade, med batonger och bambukäppar attackerar människor på en tunnelbanestation i området New Territory nära gränsen mot Fastlandskina.

Männen sprang in på flera tåg som kom in till perrongen och fortsatte där att med slag och sparkar misshandla människorna som fanns ombord. Totalt har närmare 40 personer skadats så illa i den våldsamma attacken, att de fått uppsöka sjukhus.



Inga poliser fanns på plats, utan patruller kom först en lång stund efter att männen avlägsnat sig.



Det finns nu flera rykten om vilkas som ska organiserat och genomfört den här aktionen. I den här delen av Hongkong har fortfarande Triaderna, alltså maffiagrupper och brottssyndikat, ett stort inflytande. Under den så kallade paraplyrevolten 2014 la sig Triaden slutligen i oroligheterna på ett sätt som bär vissa likheter med det som nu inträffat.



Söndagen innebar de hårdaste sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter sedan krisen i Hongkong startade i början av juni. Tusentals demonstranter bröt sig ur den stora fredliga demonstrationen, för att initialt blockera stora delar av området kring regerings- och administrationsbyggnaderna.



Man kastade ägg på polishuset och sprayade slagord på väggarna.

Kravallpolis drev med stora mängder tårgas och gummikulor slutligen bort demonstranterna ur stadskärnan.



Den här helgen har inneburit att tonläget på alla hål skruvats upp i ett redan hårt ansatt Hongkong, där kampen för att Kina inte ska skruva åt mer, står i tydlig kontrast till dom som menar att Peking är en garant för lag och ordning och att alla demonstrationer måste upphöra, till varje pris.