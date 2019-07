Sommar i P1: Lisa Miskovsky

Gör en efterlängtad comeback med första skivan på sex år. Slog igenom med albumet Lisa Miskovsky som belönades med två Rockbjörnar. Har gett ut fem album, och belönats med ytterligare två Rockbjörnar och två Grammisar. Skrev musiken till Backstreet Boys hitlåt Shape Of My Heart samt komponerade och framförde temalåten i dataspelet Mirror’s Edge.

Varit med i landslaget i snowboard. Medverkade som kommentator och programledare under OS i Sotji och Rio de Janeiro. Är bra på att spela poker.



Jag sitter inne i sminklogen, en artistkollega ammar sitt barn, samtidigt som hennes hår fixas och sprayas. "Skönt att det är så lätt att ta med barnen på jobbet" säger hon. Nej, tänker jag, det hade aldrig funkat för min dotter. Mitt Sommarprat handlar om hur det är att kliva in i en annan värld, att sluta bry sig om vad andra tycker och tänker.



Producent: Karin Grönberg