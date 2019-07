EU:s verktyg för handel med Iran snart igång

– Vi har ännu inte sett en transaktion genomföras. Vi väntar fortfarande på att Instex ska bli operativt. Och det är först när vi ser det som vi blir klokare på hur det här går till och kan på allvar rekommendera svenska företag att vända sig dit, säger Michael Koch, enhetschef för internationell handelsutveckling på Kommerskollegium, till Ekot.

Sedan USA drog sig ur kärnenergiavtalet och införde sanktioner mot Iran i maj 2018 så har handeln med landet minskat drastiskt. Första kvartalet i år minskade Sveriges export till Iran med nästan 70 procent, jämfört med samma period året innan.

Enligt EU-lag får europeiska länder fortfarande göra affärer med Iran. Det stora problemet har varit att få betalt, eftersom bankerna inte vill stöta sig med amerikanska myndigheter.

I takt med att Iran känt sig snuvat på de ekonomiska fördelar som utlovades så har man gjort allt fler avsteg från kärnenergiavtalet. Från europeisk sida hoppas man nu att handel genom det fransk-tysk-brittiska samarbetet Instex ska sporra Iran att hålla sig till avtalet.

– Syftet med Instex är att möjliggöra handel med Iran. och sättet man kommer att göra det på är att ordna byteshandel, kan man kalla det för. Man ska förmedla kontakter mellan de som importerar från Iran, och de som exporterar från Iran.

Tanken är att kostnaden för en europeisk import av till exempel saffran från Iran ska kvittas mot betalningen för en europeisk export av till exempel medicin till Iran. På så sätt ska inga pengar passera bankerna eller det amerikanska finanssystemet. Men USA har varnat företag för den här typen av affärer.

– Företagen måste fundera på i vilken mån man har verksamhet i USA och om man kan se en risk där. Det är en bedömning företagen måste göra. Sen måste man peka på att det här är inte på något sätt emot EU:s regler. Det är till och med så att EU pekar på att man ska inte följa de amerikanska reglerna, säger Michael Koch.

Enligt tyska källor ska en första transaktion ske inom ett par dagar. Men frågan är om det här kommer att vara nog för Iran. För än så länge är verktyget bara öppet för grundarländerna, och man kommer bara att handla med humanitära varor, som mat och livsmedel. Småpotatis, ur iranskt perspektiv, tror Rouzbeh Parsi, programchef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet.

– De ser det just som en trevare. Ur deras perspektiv är det här för lite, för sent. Inrikespolitiskt i Iran är det här just nu smulor, säger han.

Iran vill att olja ska innefattas i betalningssystemet. Inte så troligt, tror Samuel Ciszuk, chefsanalytiker på ELS Analysis.

– Instex kommer inte klara av något storskaligt. Det skulle behövas väldigt stora volymer för att rädda Iran. Det här är en småskalig lösning, det är inte det som Iran behöver. De behöver en storskalig ekonomisk räddningsaktion för sin oljeexport, säger Samuel Ciszuk.