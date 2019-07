Boris Johnson timmar från att bli premiärminister

Johnsons dröm om att bli regeringschef håller på att bli sann. I morgon väntas drottningen utnämna honom till landets 77:e premiärminister.

Att vara den som lotsar Storbritannien ut ur EU är nu nästa mål. Han har lovat att utträdet ska ske innan 31 oktober. Kosta vad det kosta vill, eller "do or die" som han sa i en intervju under kampanjen.

Konkurrenten, utrikesminister Jeremy Hunt, sa i en kommentar att han är besviken men att han tror att Johnson kommer göra ett bra jobb.

En annan som tror på Johnsons kapacitet är USA:s president Donald Trump.

– Johnson är både tuff och smart, sa Trump.