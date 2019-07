Donald Trump: Sverige har svikit

Åtalet mot den amerikanske rapparen Asap Rocky som presenterades under torsdagen fortsätter att engagera.

USA:s president Donald Trump twittrar att han är besviken på hur Sverige hanterat affären och att man svikit den afroamerikanska gemenskapen i USA.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky