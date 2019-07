Nu kan det bli tropiska nätter

Det säger meteorologen Emelie Karlsson till TT.



En tropisk natt infinner sig när temperaturen aldrig understiger 20 grader. Att det händer längs kusterna beror på att vattnet drar åt sig värmen under dagen, och släpper ifrån sig under natten. Varmast under torsdagen var det i i Torpshammar i Ånge kommun, som fick 31,9 grader.

Högtrycket väntas hålla i sig resten av veckan.