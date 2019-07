Pressat läge på sjukhusen märks hos Arbetsmiljöverket

Den ansträngda situationen på landets sjukhus där personalbrist tvingar många att jobba dubbla pass, märks också hos Arbetsmiljöverket. Myndigheten säger till Ekot att de under sommaren fått in ett stort antal tips och anmälningar om för många patienter och för lite personal.

– Det är såklart extra krävande. Det här är en period när vi har mer patienter, oftast på avdelningar med lite färre personal. Så det blir ju tyngre än ett dubbelpass övrig tid på året.

Under sommaren har Arbetsmiljöverket fått in fyra formella framställningar från skyddsombud runt om i landet som vill att Arbetsmiljöverket ska ingripa eftersom arbetsbelastningen är för hög. Men problemen är långt mer utbredda än så enligt Arbetsmiljöverket. För utöver dom formella framställningarna har dom fått in ett stort antal tips och anmälningar om om överbeläggningar och personalbrist.

Facket är oroliga för att det gått från att vara ett undantag att jobba dubbla pass, till att det börjat betraktas som normalt. Sineva Ribeiro är ordförande för vårdförbundet.

– Bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och andra har aldrig varit så stor. Det som krävs just nu och året runt, för det här kommer försvåra hösten, är att vi behöver fler kollegor.

Det håller sjuksköterskan Sandra Blom med om.

– Självklart vill vi ha mer personal så vi kan hålla oss till våra rader, våra normala schemarader.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger till Ekot att det är en speciell situation för arbetsgivarna på sommaren eftersom personalen förstås gärna vill vara ledig då. Sandra Blom, sjuksköterska på NÄL i Trollhättan, igen.

– Jag hade självklart velat att vi skulle jobba vårt ordinarie schema. Framförallt på sommaren just för att man vill vara ledig mer. Jag hade hellre velat ha den tuffa tiden någon annan årstid.

Tror du patienterna märker att ni jobbar dubbla pass?

– Ja, patienterna märker det absolut. De kommenterar det ofta, det gör de. Det är oftast med medlidande; "oj, nu måste ni vara trötta när det är så här varmt". Så de märker det absolut, men jag hoppas vi kan hålla patientsäkerheten högt i alla fall. Det är det vi försöker.