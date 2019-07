Oro för försämrad arbetsmarknad i Tyskland

Det är framför allt företag inom fordonsindustrin och maskinindustrin som upplever att orderingången nu minskar. Siemens, BASF och Volkswagen har alla meddelat att tusentals jobb ska bort.

Allt fler företag här i Tyskland använder sig nu av möjligheten att korta de anställdas arbetstid och minska deras lön för att övervintra sämre tider i stället för att ta till massuppsägningar. Enligt Münchenbaserade Ifo-institutets senaste undersökning beräknas andelen tillverkningsföretag som inför kortare arbetstid öka från runt 4 till 8,5 procent de kommande tre månaderna.

Arbetsgivarna ställer nu krav på regeringen att återinföra generösare regler, så som systemet var riggat under finanskrisen för tio år sedan. I dag kan tyska staten gå in och betala 60 procent av inkomstskillnaden för de anställda i högst ett år. Mellan 2009 och 2012 under finanskris och eurokris kunde stödet betalas ut i två år.

Ingo Kramer som är ordförande för de tyska arbetsgivarorganisationerna i BDA säger till affärstidningen Handelsblatt att det nu är nödvändigt att ändra lagen. "När krisen är här handlar det om varje vecka", säger han till tidningen.

Även i Sverige infördes ett system inspirerat av den tyska modellen efter finanskrisen. Just nu jobbar regeringen på förändringar. Enligt det förslag som utredaren, förre IF Metall-basen Anders Ferbe, har lagt fram handlar det om att det inte ska behöva vara vara djup kris för att staten ska gå in och stötta privata företag, det ska räcka med tillfälliga men allvarliga ekonomiska problem.

Enligt det förslaget ska också stöd ges till företag som utbildar personalen samtidigt som den går ned i arbetstid.