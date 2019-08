Biden under hård press i demokraternas valdebatt

Bland annat från New Jersey-senatorn Cory Booker.



– Det är människor just nu som är i livstidsfängelse för att drogrelaterade domar, för att du stod på dig och använde den där tuffa retoriken som fick många valda. Men den förstörde samtidigt många lokalsamhällen, som mitt, sa Cory Booker.

Joe Biden fick till slut efter att ha pressats hårt, använda ett svar han använt förut när han kritiseras för att inte ha gjort tillräckligt mycket för svarta i USA, nämligen att Barack Obama inte skulle ha valt honom som vice-president om han inte hade kämpat för svarta och andra minoriteter.

Biden leder stort över de andra totalt två dussin kandidaterna och blev som väntat måltavla för de övriga på CNN:s debattscen nu inatt där de andra i flera frågor riktade in sig på hans bakgrund.

Biden kritiseras bland annat, som vi hörde av New Jersey-senatorn Cory Booker, för att ha stöttat en lag om hårdare straff på 90-talet som många menar bidragit till massinspärrningar av svarta i USA:s fängelser.

Och rasfrågan fick stor plats under debatten, bland annat diskuterades Eric Garner, en svart man som dog under ett gripande av polis i New York och flera kandidater passade på att kritisera Donald Trump efter hans senaste uttalanden om staden Baltimore och flera icke-vita kongressledamöter.

Det hettade också till gällande sjukvårdsfrågan, där en av toppkandidaterna Kamala Harris, senator från Kalifornien kritiserades från flera håll och gränsfrågan.

För flera av kandidaterna var det viktigt att utmärka sig ikväll och säkra tillräckligt mycket stöd för att få delta i nästa debatt i september.

Men i nuläget kvalificeras sig bara en handfull och troligen kommer det rekordstora startfältet krympa rejält de kommande månaderna.

